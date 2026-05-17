Boujan-sur-Libron

FÊTE DE LA MUSIQUE

rue du Parc Boujan-sur-Libron Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Célébrez la Fête de la Musique avec un bal sévillan et un spectacle de danse par le MSCAB. Repas sur réservation.

La ville de Boujan-sur-Libron vous invite à la Fête de la Musique au Parc Anne Castelbon.

Au programme, un bal sévillan pour vous faire danser et un spectacle de danse présenté par le MSCAB.

Pour compléter cette soirée festive, un repas est organisé à partir de 19h, uniquement sur réservation. .

rue du Parc Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie +33 4 67 09 26 40 accueil@boujansurlibron.com

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English :

Celebrate the Fête de la Musique with a Sevillian ball and dance show by MSCAB. Meals on reservation.

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Boujan-sur-Libron a été mis à jour le 2026-05-17 par 34 ADT34