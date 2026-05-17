Boujan-sur-Libron

LE RÊVE AMÉRICAIN

rue du Parc Boujan-sur-Libron Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Spectacle de fin d’année de la section modern jazz du MSCAB.

L’association MSCAB (Mouvement Sportif Culturel Artistique Boujanais) vous présente le spectacle de fin d’année de la section modern jazz. .

rue du Parc Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie +33 6 87 25 16 06

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English :

End-of-year show by the MSCAB modern jazz section.

L’événement LE RÊVE AMÉRICAIN Boujan-sur-Libron a été mis à jour le 2026-05-17 par 34 ADT34