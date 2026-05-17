LE RÊVE AMÉRICAIN Boujan-sur-Libron
LE RÊVE AMÉRICAIN Boujan-sur-Libron samedi 20 juin 2026.
Boujan-sur-Libron
LE RÊVE AMÉRICAIN
rue du Parc Boujan-sur-Libron Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Spectacle de fin d’année de la section modern jazz du MSCAB.
L’association MSCAB (Mouvement Sportif Culturel Artistique Boujanais) vous présente le spectacle de fin d’année de la section modern jazz. .
rue du Parc Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie +33 6 87 25 16 06
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English :
End-of-year show by the MSCAB modern jazz section.
L’événement LE RÊVE AMÉRICAIN Boujan-sur-Libron a été mis à jour le 2026-05-17 par 34 ADT34
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