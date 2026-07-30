Informations pratiques

Natzwiller

Exposition Avant l’horreur un autre Struthof, des vies au rythme des saisons

Route départementale 130 Natzwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’exposition Avant l’horreur un autre Struthof explore l’histoire méconnue du site avant 1941 vie agricole, sports d’hiver et loisirs dans la vallée de la Bruche, à travers archives, objets et témoignages.

Cette exposition est née de la volonté de mieux faire connaître l’histoire du site du Struthof avant l’installation du camp de concentration en 1941. Cette période demeure encore relativement floue dans la mémoire collective. Les sports d’hiver, les activités agricoles, les fermes, l’hôtel, la villa sont évoqués sans toujours préciser leur nature exacte, leur localisation ou leur évolution. L’annexe, qui accueillera plus tard la chambre à gaz, suscite aussi de nombreuses interrogations. L’exposition Avant l’horreur un autre Struthof restitue toute l’histoire d’un site profondément liée à la vallée de la Bruche. Au cœur des montagnes vosgiennes, le Struthof vit pendant des siècles au rythme de l’agriculture de montagne avant le développement des activités de loisirs à partir du XIXe siècle.

Archives inédites, objets anciens, iconographie, échanges avec les familles d’anciens propriétaires et les habitants nourrissent largement cette exposition. .

Route départementale 130 Natzwiller 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 47 44 57

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English :

The exhibition %AB Before the Horror: Another Struthof %BB explores the little-known history of the site prior to 1941—agricultural life, winter sports, and leisure activities in the Bruche Valley—through archival materials, artifacts, and personal accounts.

L’événement Exposition Avant l’horreur un autre Struthof, des vies au rythme des saisons Natzwiller a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche