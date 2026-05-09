Le Croisic

Exposition Balades dessinées au Croisic

Mont-Lénigo Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-06-15 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-22 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28 2026-06-29 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04

Balades dessinées au Croisic

par Gildas Chasseboeuf



En 2025, Gildas Chasseboeuf, dessinateur et illustrateur, a réalisé par la Ville du Croisic un ouvrage consacré à ses balades dessinées dans la cité.

Cette exposition de plein air propose des reproductions grand format des principales planches invitant le passant à retrouver en ville ou sur le littoral les détails croqués et dessinés par l’artiste.

Accès libre. Mont-Lénigo, esplanade Jeannine et Jean Auffret. .

Mont-Lénigo Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 78 50 mairieducroisic@lecroisic.fr

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L’événement Exposition Balades dessinées au Croisic Le Croisic a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44