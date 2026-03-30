Exposition Balbutiements

8 allée Paul Causse Bozouls Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-01

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-01

Les artistes du centre social vous invitent à découvrir leur exposition!

Du 1er au 25 avril 2026, la Galerie de Bozouls accueille l’exposition BALBUTIEMENTS de Nathalie ANDRIEU, en collaboration avec l’atelier Créatifs en Famille du Centre social Bozouls-Comtal.

Chantale Dufour, Martine Fabry, Jeannine Bosse,Marie Thérèse Jean Amans,Jehanne, Alix et Jehan Nolorgues, Elodie et Agathe Meillac,Anne Helene, Emma et Giuliana Ruban,Géraldine et Eloïse Fric et Nathalie Andrieu

Le vernissage se tiendra

le mercredi 1er avril 2026 à 18h00 à la Galerie de Bozouls. .

8 allée Paul Causse Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 5 65 48 51 52 mediabozouls@gmail.com

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English :

The artists of the social center invite you to discover their exhibition!

L’événement Exposition Balbutiements Bozouls a été mis à jour le 2026-03-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)