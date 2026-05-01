Bozouls

Transhumance 2026 Passage d’un troupeau à Bozouls

Rond-point de l’église Saint-Pie X Bozouls Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Lors de son passage à Bozouls, le troupeau de la Famille Puech de Saint-Julien de Rodelle fait arrêt à la Maison d’Accueil les Caselles avant de rejoindre Saint-Côme-d’Olt.

Venez observer les vaches Aubrac décorées de leurs belles parures !

Rendez-vous au rond-point de l’église Saint-Pie X, à partir de 11h, puis halte aux Caselles, en face de la Maison de Santé. Au programme chants traditionnels, accordéon, cabrette et verre de l’amitié offert par la municipalité.

*ATTENTION Ces horaires restent indicatifs et peuvent varier en fonction de la vitesse d’avancée du troupeau qui peut être influencée par la chaleur, la pluie ou encore des imprévus sur la route. En cas de forte chaleur, l’horaire pourra être avancé. N’hésitez pas à consulter les réseaux sociaux de la commune de Bozouls.

Recommandations

Les marcheurs sont autorisés à suivre les troupeaux dans le respect de leur tranquillité ne pas toucher les bêtes, rester derrière le troupeau à une certaine distance. Pour des raisons de sécurité, nos amis les chiens ne peuvent pas suivre les troupeaux, même tenus en laisse. .

Rond-point de l’église Saint-Pie X Bozouls 12340 Aveyron Occitanie

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English :

On its way to Bozouls, the herd of the Puech family from Saint-Julien de Rodelle stop off at the Maison d’Accueil les Caselles before heading for Saint-Côme-d’Olt.

Come and see the Aubrac cows in all their finery!

L’événement Transhumance 2026 Passage d’un troupeau à Bozouls Bozouls a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)