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AGENDA · Barfleur

EXPOSITION Barfleur

lundi 17 août 2026 · Barfleur

EXPOSITION Barfleur

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
55, rue Saint Thomas Becket
Ville
50760 Barfleur
Département
Manche
Tarif

Barfleur

EXPOSITION

55, rue Saint Thomas Becket Barfleur Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-17 10:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :
2026-08-17

Nicole & Claude, artistes en peintures, aquarelles, dessins à la mine de plomb et encre de chine, inspirés des paysages et du patrimoine du Cotentin, Sylvie Colin créatrice de sacs et pochettes, seront heureux de vous accueillir pour vous présenter leurs dernières réalisations.   .

55, rue Saint Thomas Becket Barfleur 50760 Manche Normandie +33 6 79 35 24 42  associationarmateur50@gmail.com

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English : EXPOSITION

L’événement EXPOSITION Barfleur a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Cotentin Le Val de Saire

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