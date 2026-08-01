EXPOSITION Barfleur
lundi 17 août 2026 · Barfleur
Informations pratiques
Barfleur
EXPOSITION
55, rue Saint Thomas Becket Barfleur Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-17 10:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00
Date(s) :
2026-08-17
Nicole & Claude, artistes en peintures, aquarelles, dessins à la mine de plomb et encre de chine, inspirés des paysages et du patrimoine du Cotentin, Sylvie Colin créatrice de sacs et pochettes, seront heureux de vous accueillir pour vous présenter leurs dernières réalisations. .
55, rue Saint Thomas Becket Barfleur 50760 Manche Normandie +33 6 79 35 24 42 associationarmateur50@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : EXPOSITION
L’événement EXPOSITION Barfleur a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Cotentin Le Val de Saire
À voir aussi à Barfleur (Manche)
- Exposition Regards croisés sculptures, peintures, pastels Salle polyvalente Barfleur 17 août 2026
- Village des Antiquaires de Barfleur Barfleur 20 août 2026
- Village des antiquaires de Barfleur Barfleur 20 août 2026
- Festival MusiKenSaire Barfleur 28 août 2026
- Démonstration : Barfleur fête son patrimoine !, Musée Atelier, Barfleur 19 septembre 2026