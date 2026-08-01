Informations pratiques

Barfleur

EXPOSITION

55, rue Saint Thomas Becket Barfleur Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-17 10:00:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-08-17

Nicole & Claude, artistes en peintures, aquarelles, dessins à la mine de plomb et encre de chine, inspirés des paysages et du patrimoine du Cotentin, Sylvie Colin créatrice de sacs et pochettes, seront heureux de vous accueillir pour vous présenter leurs dernières réalisations. .

55, rue Saint Thomas Becket Barfleur 50760 Manche Normandie +33 6 79 35 24 42 associationarmateur50@gmail.com

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English : EXPOSITION

L’événement EXPOSITION Barfleur a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Cotentin Le Val de Saire