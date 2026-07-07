Informations pratiques

Montreuil-Bellay

Exposition Beatty

3 rue Georges Girouy Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-17 19:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Artiste peintre collagiste, Beatty vous apporte lumière et réjouissance au travers de ses œuvres à la technique si particulière.

Beatty revient dans le cadre exceptionnel du Prieuré des Nobis pour exposer plus de soixante œuvres, inédites, pour la plupart.

L’artiste peintre collagiste exprime sur toile ou sur médium sa joie de vivre avec des thèmes variés et des couleurs éclatantes qui révèlent le coté optimiste de nos existences ! La réjouissance ressentie devant ses œuvres fait partie de son concept artistique.

Sa technique vous surprendra et elle se fera un plaisir de partager avec vous (un peu) ses secrets de fabrique… On rentre facilement dans son art et comme la madeleine de Proust , chacun y retrouve des souvenirs et une partie de son vécu !

Une exposition à ne pas manquer.

PRECISIONS HORAIRES

Du 11/07 au 17/07/2026 tous les jours de 10h à 19h. .

3 rue Georges Girouy Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 80 61 51 07 jean-bernard.mortier@orange.fr

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English :

A painter and collage artist, Beatty brings you light and joy through her works, created using her very distinctive technique.

L’événement Exposition Beatty Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-07-02 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME