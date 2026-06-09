Montreuil-Bellay

Festivités du 13 juillet à Montreuil-Bellay

Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Ne les manquez pas ! Les Festivités du 13 juillet se dérouleront au stade municipal pour la toute première fois.

Vous trouverez sur place une fête foraine, une buvette et un stand restauration assurés par l’Amicale des sapeurs-pompiers de Montreuil-Bellay.

De délicieuses sardines grillées seront proposées sur inscription et un snack sera également ouvert à tous les visiteurs.

À partir de 23h, on vous promet une expérience à couper le souffle avec, en exclusivité, un show laser en remplacement du traditionnel feu d’artifice. Cette performance lumineuse sera ponctuée par une surprise non moins spectaculaire. Une animation musicale vous accompagnera ensuite jusqu’au bout de la nuit !

PRECISIONS HORAIRES

Lundi 13 juillet 2026 à partir de 19h30. .

Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 17 60

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English :

Don’t miss it! The July 13 festivities will be held at the municipal stadium for the very first time.

L’événement Festivités du 13 juillet à Montreuil-Bellay Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-05-28 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME