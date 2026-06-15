Montreuil-Bellay

Guinguette & ciné en plein air

Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

L’association Les Films à Roulettes s’associe au Tiers-lieu le Faire Ailleurs pour vous proposer une soirée guinguette suivie d’une projection plein-air.

Dès 19h, une buvette avec restauration vous accueillera sur le terrain de la Herse dans une ambiance festive et conviviale.

A partir de 22h, le site se transformera en cinéma avec la diffusion du très beau film d’animation Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 10 juillet 2026 à partir de 18h. .

Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

The association Les Films à Roulettes is teaming up with the community space Le Faire Ailleurs to bring you an open-air dance party followed by an outdoor movie screening.

L’événement Guinguette & ciné en plein air Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-06-19 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME