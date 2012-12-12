Montreuil-Bellay

Musique en la Demeure Didier Buisson

87 avenue Duret Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 18:00:00

fin : 2026-07-05 19:30:00

Date(s) :

2026-07-05

L’Association d’Azur et d’Or vous propose ses 5èmes rencontres musicales Musique en la Demeure grâce à l’accueil bienveillant de 6 propriétaires de belles demeures montreuillaises.

De la Musique pour tous les goûts. Ces partages au plus près des artistes permettent d’apprécier de la meilleure manière des musiques différentes dans un environnement favorable. A chaque étape, des bulles viennent parfaire le concert grâce au parrainage de vignerons montreuillais.

Ce dimanche, retrouvez Didier Buisson, accordéoniste depuis l’âge de 8 ans, passionné par son instrument. Il vous propose un tour d’horizon historique et géographique de ce piano du pauvre . Avec ses nombreux instruments, allant du plus rudimentaire à l’accordéon numérique.

L’histoire passionnante du piano à bretelles , instrument migrateur par excellence, est accompagnée. Il nous offre de nombreux extraits musicaux, du musette au jazz en passant par les musiques du monde, le tango (bandonéon), et la musique classique.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 5 juillet 2026 de 18h à 19h30. .

87 avenue Duret Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 80 12 10 76 dazuretdor49@gmail.com

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English :

The Association d?Azur et d?Or presents its 5th Musique en la Demeure musical encounters, thanks to the gracious hospitality of 6 owners of fine Montreuil residences.

L’événement Musique en la Demeure Didier Buisson Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-04-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME