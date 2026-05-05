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On dîne en Vigne ! Montreuil-Bellay

On dîne en Vigne ! Montreuil-Bellay vendredi 3 juillet 2026.

Ville : 49260 Montreuil-Bellay

Département : Maine-et-Loire

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 15 15 15

Montreuil-Bellay

On dîne en Vigne !

Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:30:00
fin : 2026-07-03 02:00:00

Date(s) :
2026-07-03

Les Vignerons de Montreuil-Bellay vous donnent rendez-vous au cœur des vignes pour leur soirée exceptionnelle !
… On dîne en vigne !

Nous vous accueillons au milieu du vignoble de Montreuil-Bellay, avec nos fidèles grilladins et leurs fameuses pièces de viande accompagnées de produits locaux pour agrémenter l’assiette ; le tout, sublimé par les vins des Vignerons de l’Association !
Musicalement, on donne à nouveau carte blanche à l’Orchestre plein feu et ses 8 artistes qui se chargent d’enflammer la scène !

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 3 juillet 2026 de 19h30 à 2h.   .

Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 34 94  vigneronsmontreuilbellay@gmail.com

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English :

The Vignerons de Montreuil-Bellay invite you to the heart of the vineyards for their exceptional evening!

L’événement On dîne en Vigne ! Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-05-05 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME

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