On dîne en Vigne ! Montreuil-Bellay
On dîne en Vigne ! Montreuil-Bellay vendredi 3 juillet 2026.
Montreuil-Bellay
On dîne en Vigne !
Montreuil-Bellay Maine-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:30:00
fin : 2026-07-03 02:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Les Vignerons de Montreuil-Bellay vous donnent rendez-vous au cœur des vignes pour leur soirée exceptionnelle !
… On dîne en vigne !
Nous vous accueillons au milieu du vignoble de Montreuil-Bellay, avec nos fidèles grilladins et leurs fameuses pièces de viande accompagnées de produits locaux pour agrémenter l’assiette ; le tout, sublimé par les vins des Vignerons de l’Association !
Musicalement, on donne à nouveau carte blanche à l’Orchestre plein feu et ses 8 artistes qui se chargent d’enflammer la scène !
PRECISIONS HORAIRES
Vendredi 3 juillet 2026 de 19h30 à 2h. .
Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 34 94 vigneronsmontreuilbellay@gmail.com
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English :
The Vignerons de Montreuil-Bellay invite you to the heart of the vineyards for their exceptional evening!
L’événement On dîne en Vigne ! Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-05-05 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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