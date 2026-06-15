La forteresse de Montreuil-Bellay célèbre le feu ! Montreuil-Bellay lundi 13 juillet 2026.

Montreuil-Bellay

La forteresse de Montreuil-Bellay célèbre le feu !

Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Le 13 juillet, vivez une soirée exceptionnelle au château de Montreuil-Bellay !

Partez pour une marche guidée inédite aux flambeaux sur les traces des chevaliers vers les femmes fortes du 1er étage !

Rafraîchissez-vous avec un verre offert et profitez, dans la cour du château, du spectacle La flamme des siècles réalisé par la compagnie l’Ost du vieux Grimoire.

Dès 19h visite guidée, spectacle à 22h. Sur réservation.

Food trucks sur place fouées cuites au feu de bois et patatines maison.

PRECISIONS HORAIRES

Lundi 13 juillet 2026 à partir de 19h. .

Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 33 06 cmbemail@gmail.com

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English :

On July 13, enjoy an exceptional evening at the Château de Montreuil-Bellay!

L’événement La forteresse de Montreuil-Bellay célèbre le feu ! Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-06-19 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME