Exposition Atelier Garence Bergerac
Exposition Atelier Garence Bergerac samedi 30 mai 2026.
Bergerac
Exposition
Atelier Garence 1 Place de la Bascule Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Venez profiter de la première exposition dans les nouveaux locaux de l’atelier Garance .
C’est avec grand plaisir que nous accueillerons MOB YVETTE.K. .
Atelier Garence 1 Place de la Bascule Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 05 96 46
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English : Exposition
L’événement Exposition Bergerac a été mis à jour le 2026-04-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides