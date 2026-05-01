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Exposition Atelier Garence Bergerac

Exposition Atelier Garence Bergerac

Exposition Atelier Garence Bergerac samedi 30 mai 2026.

Lieu : Atelier Garence

Adresse : 1 Place de la Bascule

Ville : 24100 Bergerac

Département : Dordogne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Bergerac

Exposition

Atelier Garence 1 Place de la Bascule Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Venez profiter de la première exposition dans les nouveaux locaux de l’atelier Garance .
C’est avec grand plaisir que nous accueillerons MOB YVETTE.K.   .

Atelier Garence 1 Place de la Bascule Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 05 96 46 

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English : Exposition

L’événement Exposition Bergerac a été mis à jour le 2026-04-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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