Exposition Atelier Garence Bergerac

Bergerac

Exposition

Atelier Garence 1 Place de la Bascule Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Venez profiter de la première exposition dans les nouveaux locaux de l’atelier Garance .

C’est avec grand plaisir que nous accueillerons MOB YVETTE.K. .

Atelier Garence 1 Place de la Bascule Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 05 96 46

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English : Exposition

L’événement Exposition Bergerac a été mis à jour le 2026-04-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides