Exposition Bernard Boesch Place du Maréchal Leclerc La Baule-Escoublac

Informations pratiques

La Baule-Escoublac

Exposition Bernard Boesch

Place du Maréchal Leclerc Espace Culturel Chapelle Sainte-Anne La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:30:00

fin : 2026-08-25 18:30:00

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27

Bernard Boesch apparaît comme une figure locale d’importance à plus d’un titre. Architecte de métier, il s’installe sur la Presqu’île dans les années 50 et sera un des acteurs de la reconstruction de la région au sortir de la guerre.

Il démontre très tôt un talent réel en dessin et en peinture. Grâce à son professeur, le peintre Charles Walch, il se familiarise avec les grands noms de l’art moderne Henri Matisse, Raoul Dufy, Maurice de Vlamick dont il s’inspire en y ajoutant sa sensibilité propre.

Prolifique, son œuvre s’inscrit dans l’univers d’artistes majeurs, qui a été largement influencée par ses rencontres artistiques, notamment avec Raoul Dufy et Bernard Buffet.

Dans cette exposition, parcourez toutes les palettes de son univers de la figuration à l’abstraction et tous les thèmes qui lui sont chers : figures, édifices, natures mortes, vues sur mer.

Couple philanthrope, Nancy et Bernard Boesch ont fait le choix du legs des 1500 œuvres de l’artiste et de leur villa ouvrant sur la baie du Pouliguen à la Ville de LA BAULE-ESCOUBLAC.

De cette généreuse donation sont nés un musée et une résidence d’artistes en soutien à la création contemporaine.

Depuis 2014, la résidence, située en face du musée, accueille des artistes contemporains du monde entier, aux médiums et pratiques éclectiques.

Cette exposition vous invite aussi à découvrir ce patrimoine artistique vivant, véritable héritage de Bernard Boesch.

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Place du Maréchal Leclerc Espace Culturel Chapelle Sainte-Anne La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 75 75 75

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L’événement Exposition Bernard Boesch La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT44