Exposition Bernard Lecomte Langres
Exposition Bernard Lecomte Langres vendredi 1 mai 2026.
Langres
Exposition Bernard Lecomte
Le Goût des Autres Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-01
Tout public
Peintures, aquarelles, dessin
Avec la participation de Christine Lazzerini
Entrée libre .
Le Goût des Autres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 7 72 41 68 00 bonjour@legout-desautres.fr
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English :
L’événement Exposition Bernard Lecomte Langres a été mis à jour le 2026-04-17 par Antenne du Pays de Langres
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