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Exposition Bernard Lecomte Langres

Exposition Bernard Lecomte Langres

Exposition Bernard Lecomte Langres vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Le Goût des Autres

Ville : 52200 Langres

Département : Haute-Marne

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

Exposition Bernard Lecomte

Le Goût des Autres Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-05-01

Tout public
Peintures, aquarelles, dessin
Avec la participation de Christine Lazzerini
Entrée libre   .

Le Goût des Autres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 7 72 41 68 00  bonjour@legout-desautres.fr

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English :

L’événement Exposition Bernard Lecomte Langres a été mis à jour le 2026-04-17 par Antenne du Pays de Langres

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