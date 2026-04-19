Langres

Exposition Bernard Lecomte

Le Goût des Autres Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-01

Tout public

Peintures, aquarelles, dessin

Avec la participation de Christine Lazzerini

Entrée libre .

Le Goût des Autres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 7 72 41 68 00 bonjour@legout-desautres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition Bernard Lecomte Langres a été mis à jour le 2026-04-17 par Antenne du Pays de Langres