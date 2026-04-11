Exposition-Dossier Cestnotrehistoire Esclavage et abolitions Une histoire de France Langres
Exposition-Dossier Cestnotrehistoire Esclavage et abolitions Une histoire de France Langres mardi 21 avril 2026.
Langres
Exposition-Dossier Cestnotrehistoire Esclavage et abolitions Une histoire de France
Maison des Lumières Denis Diderot (salle Colson) Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-04-21
Tout public
En lien avec la Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions, la Maison des Lumières accueille l’exposition-dossier CESTNOTREHISTOIRE Esclavage et abolitions une Histoire de France imaginé par la Fondation pour la mémoire de l’esclavage.
Aux heures d’ouverture du musée de mardi à dimanche de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30, lundi fermé .
Maison des Lumières Denis Diderot (salle Colson) Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 86 accueil.musees@langres.fr
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English :
L’événement Exposition-Dossier Cestnotrehistoire Esclavage et abolitions Une histoire de France Langres a été mis à jour le 2026-04-05 par Antenne du Pays de Langres
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