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Exposition-Dossier Cestnotrehistoire Esclavage et abolitions Une histoire de France Langres

Exposition-Dossier Cestnotrehistoire Esclavage et abolitions Une histoire de France Langres

Exposition-Dossier Cestnotrehistoire Esclavage et abolitions Une histoire de France Langres mardi 21 avril 2026.

Adresse : Maison des Lumières Denis Diderot (salle Colson)

Ville : 52200 Langres

Département : Haute-Marne

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

Exposition-Dossier Cestnotrehistoire Esclavage et abolitions Une histoire de France

Maison des Lumières Denis Diderot (salle Colson) Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-04-21

Tout public
En lien avec la Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions, la Maison des Lumières accueille l’exposition-dossier CESTNOTREHISTOIRE Esclavage et abolitions une Histoire de France imaginé par la Fondation pour la mémoire de l’esclavage.
Aux heures d’ouverture du musée de mardi à dimanche de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30, lundi fermé   .

Maison des Lumières Denis Diderot (salle Colson) Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 86  accueil.musees@langres.fr

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English :

L’événement Exposition-Dossier Cestnotrehistoire Esclavage et abolitions Une histoire de France Langres a été mis à jour le 2026-04-05 par Antenne du Pays de Langres

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