Exposition: Bestiaires pour l’enfance, des Voyages extraordinaires aux albums du Père castor Rue Saint-John Perse Pau

Informations pratiques

Pau

Exposition: Bestiaires pour l’enfance, des Voyages extraordinaires aux albums du Père castor

Rue Saint-John Perse Bibliothèque Universitaire Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-09-15

L’animal est une figure familière des livres pour enfants depuis les premiers abécédaires jusqu’à aujourd’hui. L’exposition propose de découvrir une série de représentations qui va des gravures des Voyages extraordinaires, la série de romans que Jules Verne a commencé à publier dans les années 1860, jusqu’aux compositions des albums du Père Castor, la collection de Flammarion créée en 1931 et remarquable par ses premiers collaborateurs qui appliquent au livre pour enfants les principes des avant-gardes artistiques de la Russie devenue soviétique. L’animal est alors, tout à la fois, spécimen des manuels scolaires et des récits de science, bête fauve des romans d’aventures, motif de fables interprétées par les artistes de l’époque, animal domestique des albums du quotidien qui offrent un miroir à leurs jeunes lecteurs. .

Rue Saint-John Perse Bibliothèque Universitaire Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 72 00

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English : Exposition: Bestiaires pour l’enfance, des Voyages extraordinaires aux albums du Père castor

L’événement Exposition: Bestiaires pour l’enfance, des Voyages extraordinaires aux albums du Père castor Pau a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Pau