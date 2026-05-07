Exposition Béton Sensuel Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Le Havre

Exposition Béton Sensuel

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Fred Mortagne, connu sous le pseudonyme de French Fred, est un photographe autodidacte originaire de Lyon. Il réalise ses premières vidéos au début des années 1990 pour la scène skate lyonnaise. En 2005, il découvre Le Havre en accompagnant les skateurs de la marque Cliché et tombe sous le charme de la ville. Face au Volcan d’Oscar Niemeyer, c’est un choc esthétique. L’architecture se prête naturellement à la pratique du skate, offrant un terrain de jeu à la fois graphique et performatif.

L’exposition Béton Sensuel résulte de vingt ans de fascination pour l’utopie moderniste et révèle la lumière brûlante dans l’air froid de Normandie, où les corps rencontrent les courbes et les esplanades de béton.

Vernissage samedi 06 juin à 19h30 .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38

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English : Exposition Béton Sensuel

L’événement Exposition Béton Sensuel Le Havre a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie