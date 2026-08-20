Exposition : Biodiversité (In)visible, Médiathèque Emile Zola, Montpellier

Informations pratiques

Exposition : Biodiversité (In)visible 2 – 4 octobre Médiathèque Emile Zola Hérault

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T12:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T14:30:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

L’exposition SAPS Biodiversité (In)visible explore la richesse et la fragilité de la biodiversité. À travers des installations immersives, elle révèle l’importance des espèces souvent invisibles, invitant à mieux comprendre et protéger notre environnement naturel.

Tout public, entrée libre, dans la limite des places disponibles

Du 2 au 12 novembre,1er étage – jeunesse

Dans le cadre de la Fête de la science 2026

Médiathèque Emile Zola 218 boulevard de l’Aéroport International 34000 Montpellier Montpellier 34064 Centre Hérault Occitanie 04 67 34 87 00 https://mediatheques.montpellier3m.fr/ La médiathèque peut accueillir simultanément 2300 personnes et offre 1400 places assises.

Accessible sur 5 niveaux, la médiathèque Émile Zola comprend notamment un Forum de l’Actualité, un Entresol Musique & Danse, un espace Jeux Vidéo, une ludothèque, une mezzanine Cinéma et l’espace Homère dédié aux personnes malvoyantes ou non-voyantes.

La Ruche des Livres propose aux partenaires éducatifs (écoles, crèches, associations…) un ensemble de ressources pédagogiques pour les enfants, de la naissance à la fin du primaire.

Des salles de travail et deux salles de rencontres et de projections complètent cette riche offre de services. Elle est desservie par le tramway, ligne 1 et 4 station « Place de l’Europe » et est aussi directement accessible en voiture « Parking Europa »

Biblis en folie 2026

©DR