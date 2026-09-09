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Exposition : Bolbec, ses rues et ses places, histoire et patrimoine, Atelier du textile, Bolbec

samedi 19 septembre 2026 · Atelier du textile · Bolbec

Exposition : Bolbec, ses rues et ses places, histoire et patrimoine, Atelier du textile, Bolbec

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Atelier du textile
Adresse
Rue Auguste Desgenétais, 76210 Bolbec
Ville
76210 Bolbec
Département
Seine-Maritime

Exposition : Bolbec, ses rues et ses places, histoire et patrimoine 19 et 20 septembre Atelier du textile Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’Atelier-Musée du Textile Bolbec vous propose un voyage au cœur de l’histoire urbaine de Bolbec.
Découvrez ou redécouvrez les rues, places et monuments de la ville à différentes époques. Photographies anciennes et contemporaines, textes explicatifs, repères historiques : l’exposition retrace l’évolution du paysage bolbécais du XVIIe siècle à aujourd’hui.

Atelier du textile Rue Auguste Desgenétais, 76210 Bolbec Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie 02 32 84 51 16 http://www.ville-bolbec.fr Les locaux de l’atelier du textile sont installés dans une ancienne usine textile du XIXe siècle possédant une architecture industrielle typique, avec ses toits en sheds.
L’Atelier-Musée du Textile Bolbec vous propose un voyage au cœur de l’histoire urbaine de Bolbec.

©Ville de Bolbec

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