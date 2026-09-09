Exposition : Bolbec, ses rues et ses places, histoire et patrimoine, Atelier du textile, Bolbec

Informations pratiques

Exposition : Bolbec, ses rues et ses places, histoire et patrimoine 19 et 20 septembre Atelier du textile Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’Atelier-Musée du Textile Bolbec vous propose un voyage au cœur de l’histoire urbaine de Bolbec.

Découvrez ou redécouvrez les rues, places et monuments de la ville à différentes époques. Photographies anciennes et contemporaines, textes explicatifs, repères historiques : l’exposition retrace l’évolution du paysage bolbécais du XVIIe siècle à aujourd’hui.

Atelier du textile Rue Auguste Desgenétais, 76210 Bolbec Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie 02 32 84 51 16 http://www.ville-bolbec.fr Les locaux de l’atelier du textile sont installés dans une ancienne usine textile du XIXe siècle possédant une architecture industrielle typique, avec ses toits en sheds.

L’Atelier-Musée du Textile Bolbec vous propose un voyage au cœur de l’histoire urbaine de Bolbec.

©Ville de Bolbec