Exposition : Bolbec, ses rues et ses places, histoire et patrimoine, Atelier du textile, Bolbec
samedi 19 septembre 2026 · Atelier du textile · Bolbec
Informations pratiques
Exposition : Bolbec, ses rues et ses places, histoire et patrimoine 19 et 20 septembre Atelier du textile Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’Atelier-Musée du Textile Bolbec vous propose un voyage au cœur de l’histoire urbaine de Bolbec.
Découvrez ou redécouvrez les rues, places et monuments de la ville à différentes époques. Photographies anciennes et contemporaines, textes explicatifs, repères historiques : l’exposition retrace l’évolution du paysage bolbécais du XVIIe siècle à aujourd’hui.
Atelier du textile Rue Auguste Desgenétais, 76210 Bolbec Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie 02 32 84 51 16 http://www.ville-bolbec.fr Les locaux de l’atelier du textile sont installés dans une ancienne usine textile du XIXe siècle possédant une architecture industrielle typique, avec ses toits en sheds.
L’Atelier-Musée du Textile Bolbec vous propose un voyage au cœur de l’histoire urbaine de Bolbec.
©Ville de Bolbec
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