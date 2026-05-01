Exposition | Bonsai et suiseki Lieu-dit Le Bourg Biron

Biron

Exposition | Bonsai et suiseki

Lieu-dit Le Bourg Château de Biron Biron Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Les 16 et 17 mai 2026, le Château de Biron accueillera une première une exposition entièrement consacrée à l’art du bonsaï. Dans ce site majeur du patrimoine aquitain, les arbres miniatures dialogueront, le temps d’un week-end, avec les pierres séculaires.

À l’initiative de Vital Bonsaï et de l’association Le Sens du Bonsaï, l’événement réunira amateurs éclairés, collectionneurs et professionnels venus de toute la France. Une rencontre encore rare dans la région, pensée autant pour les passionnés que pour un public curieux de découverte. .

Lieu-dit Le Bourg Château de Biron Biron 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 13 39 biron@semitour.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition | Bonsai et suiseki

L’événement Exposition | Bonsai et suiseki Biron a été mis à jour le 2026-04-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides