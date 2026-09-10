Exposition « Boxing Queens », Delphine Blast Passage Sainte-Croix Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-28 –

Gratuit : non Participation libre Tout public

L’exposition Boxing Queens met en lumière l’autonomisation de jeunes femmes en Tanzanie à travers la pratique de la boxe. Ce sport étant une discipline traditionnellement réservée aux hommes. Les histoires de ces boxeuses, souvent issues de quartiers défavorisés, et en voie de professionnalisation, montrent leur lutte pour leurs droits et leurs libertés, au-delà du ring.Delphine Blast est une photographe française dont le travail, à la croisée du documentaire, du social et de l’artistique, se distingue par un engagement de terrain affirmé. Son écriture visuelle qui mêle photographie, mise en scène et interventions plastiques est à la fois sensible et engagée. Elle défend une photographie de la relation, avec le désir de valoriser les trajectoires souvent marginalisées et de susciter fierté et reconnaissance.Exposition présentée dans le cadre de la Quinzaine Photographique Nantaise.Exposition visible du vendredi 25 septembre au samedi 31 octobre• Au Passage Sainte-Croix du mardi au samedi de 12h à 18h30• Dans le jardin : tous les jours de 9h à 19hJeudi 24 septembre à 18h30 – Vernissage des expositions Réparer l’invisible de Justin Palermo et Boxing Queens de Delphine Blast, en présence des artistes.

Passage Sainte-Croix Centre-ville Nantes 44000

02 51 83 23 75 http://www.passagesaintecroix.fr accueil.passage@gmail.com https://www.passagesaintecroix.fr/evenements/boxing-queens/



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