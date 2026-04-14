Exposition « Calo Carratalá, le sentiment du paysage », Jardin et musée Massey, Tarbes

Exposition « Calo Carratalá, le sentiment du paysage » Samedi 23 mai, 19h00 Jardin et musée Massey Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Calo Carratalá est un peintre contemporain espagnol spécialisé dans la représentation de paysages naturels. L’artiste a intégré les Beaux-Arts de Valence puis complété sa formation au sein de l’académie d’Espagne de Rome.

Le voyage est au centre de son processus créatif. Muni d’un carnet de croquis, il immortalise les sensations qu’il tire de ces panoramas, note les couleurs, la taille des éléments puis les assemble de retour dans son atelier.

Calo Carratalá : une vision de la nature sublimée

Le choix pictural de Calo Carratalá est influencé par une vision contemporaine du paysage. Si les peintres de la Renaissance considéraient la représentation du monde comme une manière de se l’approprier, selon le peintre, les contemporains se trouvent en face d’une nature à protéger.

En résultent des œuvres qui exaltent la nature à la fois tourmentée et grandiose suscitant admiration et contemplation. Des montagnes enneigées des Pyrénées à la forêt amazonienne, les peintures de Calo Carratalá nous donnent à voir le caractère sublime de la nature, au sens où elle dépasse l’être humain par son immensité et la force de ses éléments. Il pratique la peinture comme une introspection qui invite le spectateur à rêver à des contrées éloignées.

Livret-jeux disponible pour les enfants gratuitement à l’accueil du musée

Jardin et musée Massey 1 Rue Achille Jubinal, 65000 Tarbes, France Tarbes 65000 L’Arsenal Hautes-Pyrénées Occitanie +33562443695 http://www.tarbes.fr Deux collections sont à ce jour abritées par le musée : une collection beaux-arts et une collection Hussards : organisée de manière chronologique (1545 à 1945), le parcours met en valeur les qualités historiques et esthétiques des uniformes des hussards de 30 pays différents. 130 mannequins et bustes, collection iconographique (dessins et peintures), nombreux équipements spécifiques.

Les outils d’aide à la visite restituent dans leur contexte historique les objets présentés. Face à la gendarmerie, rue Massey.

Calo Carratalá est un peintre contemporain espagnol spécialisé dans la représentation de paysages naturels. L’artiste a intégré les Beaux-Arts de Valence puis complété sa formation au sein de de Le…

© Calo Carratalá