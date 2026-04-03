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L’HEURE DES ASSASINS THEATRE DES NOUVEAUTES Tarbes

L’HEURE DES ASSASINS THEATRE DES NOUVEAUTES Tarbes

L’HEURE DES ASSASINS THEATRE DES NOUVEAUTES Tarbes vendredi 22 mai 2026.

Lieu : THEATRE DES NOUVEAUTES

Adresse : 44 rue Larrey

Ville : 65000 Tarbes

Département : 65

Début : 2026-05-22

Fin : 2026-05-22

Heure de début : 20:30

L’HEURE DES ASSASINS Début : 2026-05-22 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

THEATRE DES NOUVEAUTES 44 rue Larrey 65000 Tarbes 65

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