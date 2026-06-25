Exposition Cambo vu par Tillac Espace Culturel Assantza Cambo-les-Bains
Exposition Cambo vu par Tillac Espace Culturel Assantza Cambo-les-Bains mercredi 1 juillet 2026.
Cambo-les-Bains
Exposition Cambo vu par Tillac
Espace Culturel Assantza 9 Allée Edmond Rostand Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:00:00
fin : 2026-08-28 18:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Du mardi au samedi de 14h à 18h. Attention Fermeture du 15 au 19 août. .
Espace Culturel Assantza 9 Allée Edmond Rostand Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 25 76 28 assantza@mairie-cambolesbains.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Cambo vu par Tillac
L’événement Exposition Cambo vu par Tillac Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Cambo les Bains
À voir aussi à Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques)
- Séjour Bardenas & Rioja L’ocre face au rubis Autocar Miral Cambo-les-Bains 29 juin 2026
- Atelier travail du cuir Association Orratzetik Hari Cambo-les-Bains 30 juin 2026
- Atelier cuisine Salle AIEC Cambo-les-Bains 30 juin 2026
- L’Atelier Découverte de la Ferme Kultur Piment Ferme Kultur Piment Cambo-les-Bains 30 juin 2026
- Club dégustation Les vins du Sud-Est Cambo-les-Bains 30 juin 2026