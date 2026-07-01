Informations pratiques

Montreuil-Bellay

Exposition canine de Dogues Allemands

Rue Georges Girouy Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 09:00:00

fin : 2026-07-19 16:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Retrouvez une exposition canine organisée par la Délégation des Pays-de-la-Loire du Doggen Club de France. Près de 70 Dogues Allemands viennent faire leur show… Venez à la rencontre de cette belle race !

2026 est l’année du retour traditionnel de l’exposition dite Régionale d’élevage de Dogues Allemands. Tous concourent sous l’œil aguerri de M. Pedro Goncalves, juge international. C’est avec plaisir que les heureux propriétaires, éleveurs et particuliers, vous attendent avec convivialité.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 19 juillet 2026 de 9h à 16h. .

Rue Georges Girouy Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 67 22 49 73 dcfmarysemercier49@gmail.com

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English :

Don’t miss a dog show organized by the Pays-de-la-Loire chapter of the Doggen Club de France. Nearly 70 Great Danes will be on display… Come meet this beautiful breed!

L’événement Exposition canine de Dogues Allemands Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-07-15 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME