Montreuil-Bellay

Balades théâtralisées

Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 17:00:00

fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :

2026-07-26 2026-07-31 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23

L’association d’Azur et d’Or vous propose ses balades théâtralisées 2026.

Six saynètes reprenant de manière tout-à-fait libre le roman d’Honoré de Balzac Eugénie Grandet , vous font remonter le temps, en l’occurrence au début du XIXe siècle, dans cinq lieux différents représentant cinq tableaux de la pièce. Le théâtre de rue et la déambulation de site en site servent ainsi de prétexte à la rencontre entre l’Histoire et le patrimoine.

Le verre de l’amitié clôture chaque déambulation et permet aux comédiens de satisfaire la curiosité du public.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 26 juillet 2026 de 17h à 19h.

Vendredi 31 juillet 2026 de 20h à 22h.

Dimanche 9 août 2026 de 17h à 19h.

Dimanche 16 août 2026 de 17h à 19h.

Dimanche 23 août 2026 de 17h à 19h. .

Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 80 12 10 76 dazuretdor49@gmail.com

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English :

The Azur et d?Or association presents its 2026 theatrical walks.

L’événement Balades théâtralisées Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-05-22 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME