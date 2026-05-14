Montreuil-Bellay

Saison d’expositions Langage de fleurs colorées

533-493 rue nationale Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 09:30:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Née à Manille, Merle Elepano habite maintenant à Niort. Elle partage sa passion de la peinture et de la nature dans son exposition Langage de fleurs colorées .

Artiste autodidacte, j’ai toujours été attiré par les activités manuelles.

Ma passion est la peinture, une façon pour moi d’exprimer mes pensées, les émotions, et mes ressentis. Je trouve l’inspiration dans mes multiples voyages. J’utilise divers types de matériaux pour réaliser mes toiles (couteaux à palettes, pinceaux…).

Ma peinture en relief, à l’acrylique et à l’huile, donne de la profondeur et une impression de réalité à mes toiles (fleurs, arbres, marine…).

PRECISIONS HORAIRES

Du 21/07 au 02/08/2026 tous les jours de 9h30 à 18h. .

533-493 rue nationale Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 17 60 information@montreuil-bellay.fr

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English :

Born in Manila, Merle Elepano now lives in Niort Niort. She shares her passion for painting and nature in her exhibition Language of colorful flowers .

L’événement Saison d’expositions Langage de fleurs colorées Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-05-14 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME