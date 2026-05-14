Saison d’expositions Langage de fleurs colorées Montreuil-Bellay
Saison d’expositions Langage de fleurs colorées Montreuil-Bellay mardi 21 juillet 2026.
Montreuil-Bellay
Saison d’expositions Langage de fleurs colorées
533-493 rue nationale Montreuil-Bellay Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 09:30:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Née à Manille, Merle Elepano habite maintenant à Niort. Elle partage sa passion de la peinture et de la nature dans son exposition Langage de fleurs colorées .
Artiste autodidacte, j’ai toujours été attiré par les activités manuelles.
Ma passion est la peinture, une façon pour moi d’exprimer mes pensées, les émotions, et mes ressentis. Je trouve l’inspiration dans mes multiples voyages. J’utilise divers types de matériaux pour réaliser mes toiles (couteaux à palettes, pinceaux…).
Ma peinture en relief, à l’acrylique et à l’huile, donne de la profondeur et une impression de réalité à mes toiles (fleurs, arbres, marine…).
PRECISIONS HORAIRES
Du 21/07 au 02/08/2026 tous les jours de 9h30 à 18h. .
533-493 rue nationale Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 17 60 information@montreuil-bellay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Born in Manila, Merle Elepano now lives in Niort Niort. She shares her passion for painting and nature in her exhibition Language of colorful flowers .
L’événement Saison d’expositions Langage de fleurs colorées Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-05-14 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
À voir aussi à Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire)
- Saison d’expositions Pic’Art Montreuil-Bellay 20 mai 2026
- Festival Au Bord de l’Auberge Montreuil-Bellay 23 mai 2026
- Concert l’amour dans tous ses états Montreuil-Bellay 23 mai 2026
- Concert choeur de femmes et piano #Montreuil-Bellay Montreuil-Bellay 30 mai 2026
- Festival de la bande dessinée Montreuil-Bellay 30 mai 2026