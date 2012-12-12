Montreuil-Bellay

Musique en la Demeure Duo Soleyluna

310 rue Nationale Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24 19:30:00

Date(s) :

2026-07-24

L’Association d’Azur et d’Or vous propose ses 5èmes rencontres musicales Musique en la Demeure grâce à l’accueil bienveillant de 6 propriétaires de belles demeures montreuillaises.

De la Musique pour tous les goûts. Ces partages au plus près des artistes permettent d’apprécier de la meilleure manière des musiques différentes dans un environnement favorable. A chaque étape, des bulles viendront parfaire le concert grâce au parrainage de vignerons montreuillais.

Ce vendredi, retrouvez le Duo Soleyluna, rythmes latins et tropicaux

Ce duo est l’alchimie de deux énergies réunies par un même amour pour la musique des tropiques, des caraïbes et de leurs racines latines.

Leur répertoire tisse un pont entre compositions originales et standards revisités. Une musique empreinte de chaleur, de cadence et de parfums d’ailleurs.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 24 juillet 2026 de 18h à 19h30. .

310 rue Nationale Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 80 12 10 76 dazuretdor49@gmail.com

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English :

The Association d?Azur et d?Or presents its 5th Musique en la Demeure musical encounters, thanks to the gracious hospitality of 6 owners of fine Montreuil residences.

L’événement Musique en la Demeure Duo Soleyluna Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-04-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME