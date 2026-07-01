Musique en la Demeure Aurélie Deligne et Thomas Joffraud Montreuil-Bellay
vendredi 17 juillet 2026 · Montreuil-Bellay
Informations pratiques
Montreuil-Bellay
Musique en la Demeure Aurélie Deligne et Thomas Joffraud
306 rue du Presbytère Montreuil-Bellay Maine-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17 19:30:00
Date(s) :
2026-07-17
L’événement Musique en la Demeure accueille la chanteuse mezzo soprano Aurélie Deligne et le pianiste Thomas Joffraud.
De la Musique pour tous les goûts.
Tout au long de l’été, D’Azur et d’Or vous invite à découvrir 6 genres de musique dans de belles demeures de Montreuil-Bellay.
Ces partages au plus près des artistes permettent d’apprécier de la meilleure manière des musiques différentes dans un environnement favorable.
Parallèlement à ses études en musicologie, Aurélie Deligne s’intéresse au chant choral, elle chante en tant que choriste et soliste dans des ensembles, le 16 têtes, Esperluette, Elanaveva, le quintette les grenouilles à grande bouches et enfin dans un duo piano voix.
Son goût pour l’enseignement la conduise au CFMI de Tours où elle passe et obtient son DUMI. Elle transmet sa passion pour le chant et le spectacle vivant auprès des enfants, en tant que musicienne intervenante, dans les écoles primaire et écoles de musique en Indre-et-Loire.
PRECISIONS HORAIRES
Vendredi 17 juillet 2026 de 18h à 19h30. .
306 rue du Presbytère Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 80 12 10 76 dazuretdor49@gmail.com
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English :
The Musique en la Demeure event features mezzo-soprano singer Aurélie Deligne and pianist Thomas Joffraud.
L’événement Musique en la Demeure Aurélie Deligne et Thomas Joffraud Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-07-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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