Montreuil-Bellay

Musique en la Demeure Anne Pareuil

306 rue du Presbytère Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17 19:30:00

Date(s) :

2026-07-17

L’Association d’Azur et d’Or vous propose ses 5èmes rencontres musicales Musique en la Demeure grâce à l’accueil bienveillant de 6 propriétaires de belles demeures montreuillaises.

De la Musique pour tous les goûts. Ces partages au plus près des artistes permettent d’apprécier de la meilleure manière des musiques différentes dans un environnement favorable. A chaque étape, des bulles viennent parfaire le concert grâce au parrainage de vignerons montreuillais.

Ce vendredi, retrouvez Anne Pareuil, chanteuse lyrique Mezzo-Soprano

Anne Pareuil, aussi à l’aise dans les mélodies et lieder que dans les performances d’opéra en élargissant ses compétences vers le théâtre, vient nous faire goûter la diversité de ses talents.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 17 juillet 2026 de 18h à 19h30. .

306 rue du Presbytère Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 80 12 10 76 dazuretdor49@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Association d?Azur et d?Or presents its 5th Musique en la Demeure musical encounters, thanks to the gracious hospitality of 6 owners of fine Montreuil residences.

L’événement Musique en la Demeure Anne Pareuil Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-04-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME