Exposition « CAR-T cells en miniatures » au CHU de Nantes CHU Hôpital Hôtel Dieu Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 –

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Septembre, mois des cancers du sang : le CHU de Nantes ouvre ses portes pour sensibiliser le grand public aux dernières avancées médicales et à l’accompagnement proposé aux patientsLes cancers du sang, qui regroupent notamment les leucémies, lymphomes et myélomes, bénéficient depuis plusieurs années d’avancées thérapeutiques majeures. Parmi elles, les CAR-T cells constituent une véritable innovation dans la prise en charge de certains patients atteints de lymphomes et de myélomes.Exposition « CAR-T cells en miniatures » – Du 14 au 20 septembre 2026 au 8ème étage, dans le hall de l’Hôtel-DieuOrganisée par le service d’hématologie clinique, en partenariat avec BMS (Bristol Myers Squibb)Et si on vous racontait une révolution médicale… en miniature ?Venez découvrir « CAR-T en miniatures », une exposition immersive qui vous plonge au cœur d’un traitement innovant, aujourd’hui bien ancré dans notre pratique quotidienne pour soigner certains lymphomes et myélomes en une seule injection.En six scènes minutieusement reconstituées : décors hospitaliers, matériel médical, professionnels de santé ; parcourez, en toute autonomie et à votre rythme, les grandes étapes de ce parcours de soin : de la décision en réunion médicale jusqu’au retour à une vie sans traitement, en passant par la collecte des cellules, leur fabrication et leur administration.

CHU Hôpital Hôtel Dieu Centre-ville Nantes 44000

02 40 08 33 33 http://www.chu-nantes.fr https://www.chu-nantes.fr/exposition-cart-t-en-miniatures-hotel-dieu-hall-du-8eme-etage



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