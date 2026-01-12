Exposition carte blanche à Ernest Pignon-Ernest, laisser des traces Ferrières Martigues

Exposition carte blanche à Ernest Pignon-Ernest, laisser des traces

Du 23/05 au 15/11/2026 le mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 14h à 18h. Ferrières Boulevard du 14 juillet Martigues Bouches-du-Rhône

Début : Lundi 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-11-15 18:00:00

2026-05-23

C’est un grand honneur pour la Ville de Martigues d’accueillir à nouveau Ernest Pignon-Ernest, qui, déjà en 1982 était intervenu à l’occasion de l’ouverture du musée Ziem. Seul musée à avoir la chance de conserver une œuvre à même le mur de cet artiste, c’est tout un symbole de travailler à nouveau avec l’artiste né à Nice en 1942.



Du plateau d’Albion à Certaldo, de Charleville à Paris, de Naples à Alger, de Nice à Soweto, du Chili à la Palestine, Ernest Pignon-Ernest change les rues du monde en œuvres d’art éphémère. Certaines de ses images, notamment les fusillés de la Commune et son Rimbaud vagabond, reproduites à des centaines de milliers d’exemplaires, sont devenues de véritables icônes des temps modernes. Précurseur dès 1966 de ce que l’on nomme désormais le street-art , ses interventions métamorphosent, perturbent, révèlent les lieux et les événements qu’il a précisément choisis. Il est une figure incontournable et populaire de la scène artistique.



L’année 2026 marque les soixante ans d’un travail plastique qui s’est donné à voir dans l’espace urbain et a été consacré tant au niveau national qu’international.



Cette grande exposition à Martigues, à ne pas manquer, sera au-delà d’une rétrospective d’un des plus grands artistes contemporains, également une invitation à réfléchir à la place de l’art dans l’espace public.



En partenariat avec la Galerie Lelong & Co et la bibliothèque-musée Inguimbertine de Carpentras. .

Ferrières Boulevard du 14 juillet Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 41 39 60 musee@ville-martigues.fr

Ernest Pignon-Ernest has been given carte blanche at the Ziem Museum in Martigues.

