La nuit Européenne des musées Ferrières Martigues

La nuit Européenne des musées

Samedi 23 mai 2026. Ferrières Boulevard du 14 juillet Martigues Bouches-du-Rhône

Qui n’a jamais rêvé de visiter les musées dans la magie de la nuit ? Venez partager des moments conviviaux et artistiques lors l’événement national la nuit européenne des musées.

Programme 2026 à venir. .

Ferrières Boulevard du 14 juillet Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 41 39 60 musee@ville-martigues.fr

English :

Who hasn’t dreamed of visiting museums in the magic of the night? Come and share friendly and artistic moments during the national event: the European Night of Museums.

