Carte blanche à Ernest Pignon-Ernest, Musée Ziem, Martigues

Carte blanche à Ernest Pignon-Ernest Samedi 23 mai, 18h00 Musée Ziem Bouches-du-Rhône

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Une exposition événement à Martigues ! Du plateau d’Albion à Haïti, de Charleville à Paris, de Rome à Alger, de Martigues à Soweto, du Chili à la Palestine, Ernest Pignon-Ernest change les rues du monde en œuvres d’art éphémères. 200 œuvres puissantes et poétiques empreintes d’une grande humanité, mémoire de 60 ans de création, invitent chacun à ne pas oublier, à se questionner ou à réagir.

L’entrée et l’ensemble des activités proposées au musée sont gratuites

Musée Ziem 9 Boulevard du 14 Juillet, 13500 Martigues, France Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442413960 https://www.ville-martigues.fr/loisirs/culture/musee-ziem Le musée a été créé en 1908 à la suite du don par Félix Ziem d’un de ses tableaux. Depuis son origine, le musée présente des riches collections de l’archéologie méditerranéenne à l’art contemporain. Paysagiste aux inspirations multiples, Félix Ziem est un voyageur infatigable qui a parcouru l’Europe et la Méditerranée. Souvent classé de peintre orientaliste et de précurseur de l’impressionnisme, il est sensible aux effets de la lumière et trouve son inspiration à Martigues, Venise et Constantinople. Peintre de la couleur, Ziem a créé tout au long de sa carrière, des paysages intemporels à l’atmosphère vaporeuse qui associent eau et architecture, gondoles et tartanes…

Une exposition événement à Martigues ! Du plateau d’Albion à Haïti, de Charleville à Paris, de Rome à Alger, de Martigues à Soweto, du Chili à la Palestine, Ernest Pignon-Ernest change les rues du en…

© Musée Ziem