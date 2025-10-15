Atelier parent-enfant Le Mensonge Ferrières Martigues

Atelier parent-enfant Le Mensonge

Mercredi 13 mai 2026 de 15h à 16h30. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Rendez-vous au Théâtre des Salins de Martigues pour un atelier parent-enfant, suivi d’un apéro-sirop !Familles

De quelle manière un mensonge peut-il prendre vie dans le corps ? Explorez les mouvements de la pièce dans une aventure joyeuse et étonnante à partager en famille ! .

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net

English :

Meet at the Théâtre des Salins in Martigues for a parent-child workshop, followed by a syrup-based aperitif!

German :

Treffen Sie sich im Théâtre des Salins in Martigues zu einem Eltern-Kind-Workshop, gefolgt von einem Aperitif auf Sirupbasis!

Italiano :

Unitevi a noi al Théâtre des Salins di Martigues per un laboratorio genitori-bambini, seguito da un apéro-sirop!

Espanol :

¡Nos vemos en el Théâtre des Salins en Martigues para un taller para padres e hijos, seguido de un aperitivo a base de jarabe!

