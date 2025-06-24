Le mensonge Ferrières Martigues

Le mensonge Mercredi 13 mai 2026 de 18h à 19h. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Deux danseurs, une circassienne et un dispositif scénographique ingénieux posent avec humour un quiproquo familial en deux temps trois mouvements.Enfants

Nous nous sommes tous demandé un jour le mensonge ou la vérité ? Catherine Dreyfus s’est appuyée sur l’album jeunesse de Catherine Grive et Frédérique Bertrand pour mettre en mouvement le vécu du mensonge de façon sensible et ludique. C’est fou ce qu’une parole, proférée à la légère, fait au corps ! Comme elle l’envahit, l’étouffe et comment, une fois libéré, le corps s’allège… Le Mensonge est un spectacle captivant qui nous plonge dans l’histoire d’une petite fille et de son mensonge qui prend vie sous la forme d’une petite boule rouge et têtue. Ce mensonge lâché un soir à la table familiale ne la quitte plus, la suit partout, et ne cesse d’enfler. Une expérience théâtrale et dansée unique, pour les petits et les grands ! .

Ferrières 19 quai Paul Doumer

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net

English :

Two dancers, a circus artist and an ingenious scenographic device humorously pose a family misunderstanding in no time.

German :

Zwei Tänzer, ein Zirkusartist und ein raffinierter Bühnentrick stellen im Handumdrehen ein Familienmissverständnis auf humorvolle Weise dar.

Italiano :

Due ballerini, un artista del circo e un’ingegnosa scenografia mettono in scena con umorismo un equivoco familiare in un batter d’occhio.

Espanol :

Dos bailarines, un artista de circo y un ingenioso dispositivo escenográfico plantean con humor un malentendido familiar en poco tiempo.

