Exposition « Céramiques, corps sensibles », Musée des Arts décoratifs et du Design, Bordeaux

Exposition « Céramiques, corps sensibles » 22 avril 2026 – 3 janvier 2028 Musée des Arts décoratifs et du Design Gironde

Tarif unique 4,5€ – Étudiant de moins de 26 ans : 2€ – Pass Musées Bordeaux : Solo 25 € / Duo 37,5 € – Gratuit 1er dimanche du mois, sauf en juillet et en août – Autres conditions sur le site

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T18:30:00+02:00 – 2026-04-22T21:00:00+02:00

Fin : 2028-01-03T11:00:00+01:00 – 2028-01-03T18:00:00+01:00

Le col d’un vase, sa panse, son pied, ses épaules, son corps sont employés pour décrire une forme modelée par les mains des potiers comme pour parler d’un corps humain. À partir de presque rien, la céramique répond à nos besoins immédiats. Présente partout, modelable par tous, la céramique intervient dans nos croyances et nos pratiques les plus spirituelles. Semblable à une peau, elle raconte une histoire et réagit à la plus infime des variations : l’épiderme de celui ou celle qui la manipule, l’atmosphère de son atelier, la composition de l’argile, la température de son four… Explorant les nombreux liens entre la céramique et le corps, l’exposition réunit 80 pièces produites dans différents continents, du troisième millénaire avant notre ère à aujourd’hui, et plus de 40 artistes. En dialogue avec les objets, des archives audios et vidéos permettent une immersion dans l’univers de ces artistes et artisans, à l’atelier, auprès des fours et au plus proche de la matière.

Vernissage → mercredi 22 avril à 18h30

Musée des Arts décoratifs et du Design 39 rue Bouffard, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://madd-bordeaux.fr/ »}]

Exposition céramique musée

Takayuki Sakiyama, untitled, 2021 ©Pierre Marie Giraud