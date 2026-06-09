Exposition Chagi, la petite fille et les chevaux des steppes Galerie Abraxas Arudy

Arudy

Exposition Chagi, la petite fille et les chevaux des steppes

Galerie Abraxas 2 Rue Carnot Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-07-11 18:00:00

Date(s) :

2026-07-09

À travers les photographies de Pierre Perrin, vous découvrirez Chagi, une enfant libre née sur un cheval, comme son peuple, et dans une relation intime avec la nature. Chaque année, une course rassemblant des centaines de chevaux et de cavalier(e)s célèbre la culture des steppes. Et Chagi, 5 ans, soutenue par ses proches, va s’élancer à son tour ! Cette exposition capture la beauté brute des steppes et la complicité millénaire entre l’humain et l’animal, dans un moment exceptionnel qui vous fera voyager très loin, et très près de l’épatante Chagi. Galerie ouverte les jeudis, vendredis et samedis après-midi ou sur Rendez-vous. .

Galerie Abraxas 2 Rue Carnot Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 46 45 33

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English : Exposition Chagi, la petite fille et les chevaux des steppes

L’événement Exposition Chagi, la petite fille et les chevaux des steppes Arudy a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées