EXPOSITION CHAP Juvignac

Juvignac

EXPOSITION CHAP

Rue du Poumpidou Juvignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-05-05

Du 5 mai au 27 juin 2026, la Ville de Juvignac accueille l’exposition annuelle de Christophe Heymann (alias CHAP) à la Médiathèque Théodore Monod.

L’artiste peintre façonne des histoires en couleurs et en émotions à travers des Tableaux de Vie® et une oeuvre profondément humaine.

Le langage pictural unique de CHAP (alias Christophe Heymann) oscille entre figuration narrative et pop art.

Du 5 mai au 27 juin 2026, la Ville de Juvignac accueille l’exposition annuelle de Christophe Heymann (alias CHAP) à la Médiathèque Théodore Monod.

L’artiste peintre façonne des histoires en couleurs et en émotions à travers des Tableaux de Vie® et une oeuvre profondément humaine.

Le langage pictural unique de CHAP (alias Christophe Heymann) oscille entre figuration narrative et pop art.

Son oeuvre explore le récit visuel à travers des compositions vibrantes et dynamiques, notamment dans ses Tableaux de Vie®, créations sur commande où il donne vie aux souvenirs et aux instants marquants de ceux qui lui confient leurs histoires.

Toujours porté par un désir d’évasion et une fascination pour l’humain, les animaux et les images, il a développé très tôt un goût profond pour la peinture, nourri par ses lectures de comics et ses nombreux voyages.

Mardi, mercredi, samedi (10h-12h30 et 14h-18h) et vendredi (14h-18h) .

Rue du Poumpidou Juvignac 34990 Hérault Occitanie +33 4 67 10 40 30 mediatheque@juvignac.fr

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English :

From May 5 to June 27, 2026, the town of Juvignac will be hosting Christophe Heymann?s (alias CHAP) annual exhibition at the Médiathèque Théodore Monod.

The painter shapes stories in color and emotion through Tableaux de Vie® and a deeply human body of work.

The unique pictorial language of CHAP (aka Christophe Heymann) oscillates between narrative figuration and pop art.

L’événement EXPOSITION CHAP Juvignac a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT MONTPELLIER