Exposition Place Gudin Château-Chinon (Ville)

Exposition Place Gudin Château-Chinon (Ville) mercredi 25 février 2026.

Début : 2026-02-25 14:00:00
fin : 2026-03-23 18:00:00

2026-02-25

Exposition Fil & Fripes par les élèves des écoles d’Arleuf, Blismes, Château-Chinon maternelle et élémentaire, Dommartin, Dun-sur-Grandry, Montigny-en-Morvan et LEGTA du Morvan.   .

Place Gudin Centre Culturel Condorcet Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 76 08 64  mediatheque@ville-chateau-chinon.fr

