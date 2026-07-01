Exposition : château Gaillard, la sauvegarde d’une forteresse emblématique, Château Gaillard, Les Andelys

Informations pratiques

Exposition : château Gaillard, la sauvegarde d’une forteresse emblématique 19 et 20 septembre Château Gaillard Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Château Gaillard est abandonné à la fin du Moyen Âge et démantelé à partir du 17e siècle , devenant une ruine. Au 19ème siècle émerge la notion de patrimoine. Les questions autour de la protection et de la valorisation des monuments sont posées. Le château connaît alors des campagnes de fouilles archéologiques et de restauration.

Venez découvrir cette exposition illustrant les étapes de protection et de valorisation du château depuis deux siècles.

Château Gaillard Le Chateau Gaillard, 27700 Les Andelys, France Les Andelys 27700 Eure Normandie +33232213129 https://www.nouvelle-normandie-tourisme.com/activites/chateau-gaillard Construit en un temps record, entre 1196 et 1198, afin de protéger la Seine et la ville de Rouen des prétentions du roi de France, Philippe Auguste, le Château-Gaillard constitue pour l’époque une version aboutie de l’architecture défensive.

Lieu de visite incontournable et décor de nombreuses animations médiévales, Château-Gaillard attire petits et grands dans les couloirs du temps.

Château Gaillard est abandonné à la fin du Moyen Âge et démantelé à partir du 17e siècle , devenant une ruine. Au 19ème siècle émerge la notion de patrimoine. Les questions autour de la protection et…

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