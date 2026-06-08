EXPOSITION CHEMINEMENTS Salle des Roches Saint-Brevin-les-Pins

Saint-Brevin-les-Pins

EXPOSITION CHEMINEMENTS

Salle des Roches Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 15:00:00

fin : 2026-07-12 19:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12

Michel BERTIN nous invite à découvrir son exposition qui se déroulera du 6 au 12 juillet 2026 Cheminements.

Tous les jours de 10h à 12h30 et 15h à 19h.

Ma démarche Avec différentes matières que j’inclus dans ma peinture comme le bois, le carton, et d’autres… J’essaie de donner à mes toiles une dimension sculpturale.

Les matériaux se rencontrent ainsi pour matérialiser mon imaginaire.

Les œuvres oscillent entre une épaisseur quasi modelée et des surfaces transparentes.

C’est par des rencontres dans des voyages ou dans mon quotidien que mon univers a pris forme en images. .

Salle des Roches Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 44 44 ot@tourisme-saint-brevin.fr

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English :

L’événement EXPOSITION CHEMINEMENTS Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin