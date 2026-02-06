Exposition Chemins de rencontres Jean Soust Place de l’Hôtel de ville Arudy
Exposition Chemins de rencontres Jean Soust Place de l’Hôtel de ville Arudy samedi 14 mars 2026.
Place de l’Hôtel de ville Mediathèque les Arcades Arudy Pyrénées-Atlantiques
Je crois que je trouve beau ce qui m’apparaît vivant . C’est sans doute pour cela que mes peintures sont détaillées, parce que ces détails m’émeuvent par leur aspect et/ou leu signification . Amateur passionné et naturaliste, Jean Soust capture par l’aquarelle des instants qui le touchent. Ses peintures figuratives reflètent ce qu’il voit, mêlant observation, émotion et plaisir de la création. .
