Exposition Chercheurs de Dinos Square Girard II Angoulême

Exposition Chercheurs de Dinos

Square Girard II Musée d’Angoulême Angoulême Charente

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : Lundi 2026-05-22

fin : 2026-09-30

2026-05-22 2026-10-01

Observable seulement au mois de juillet lors des visites guidées, le site paléontologique d’Angeac-Charente est l’un des projets phares du musée d’Angoulême.

Square Girard II Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr

English :

The Angeac-Charente paleontological site is one of the Angoulême museum’s flagship projects, and can only be visited during guided tours in July.

