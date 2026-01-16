Exposition Chercheurs de Dinos Square Girard II Angoulême
Square Girard II Musée d’Angoulême Angoulême Charente
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date :
Début : Lundi 2026-05-22
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-05-22 2026-10-01
Observable seulement au mois de juillet lors des visites guidées, le site paléontologique d’Angeac-Charente est l’un des projets phares du musée d’Angoulême.
Square Girard II Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr
English :
The Angeac-Charente paleontological site is one of the Angoulême museum’s flagship projects, and can only be visited during guided tours in July.
