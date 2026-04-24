Exposition Chevaliers et Templiers Rochefort-en-Valdaine
Exposition Chevaliers et Templiers Rochefort-en-Valdaine mercredi 1 juillet 2026.
Rochefort-en-Valdaine
Exposition Chevaliers et Templiers
Château de Rochefort en Valdaine Rochefort-en-Valdaine Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 15:00:00
fin : 2026-08-31 19:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Les Templiers et les ordres de Chevalerie
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Château de Rochefort en Valdaine Rochefort-en-Valdaine 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
The Knights Templar and the Orders of Chivalry
L’événement Exposition Chevaliers et Templiers Rochefort-en-Valdaine a été mis à jour le 2026-04-24 par Montélimar Tourisme Agglomération
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