Batz-sur-Mer

Exposition Chris, maitre pastelliste

chapelle Saint-Marc de Kervalet Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:30:00

fin : 2026-07-08 18:30:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31

EXPOSITION CHRIS, MAÎTRE PASTELLISTE

Professionnel depuis 1990, il pratique d’abord la peinture à l’huile

avant qu’une rencontre décisive avec Jean-Pierre Mérat, Maître Pastelliste et président de la Société des Pastellistes de France, ne l’oriente durablement vers la technique du pastel. Reconnu par ses pairs, il est nommé à son tour Maître Pastelliste et devient commissaire des Salons de la Société des Pastellistes de France. Spécialiste des fleurs, des natures mortes et des marines, il transmet également son savoir au sein des écoles des Pastellistes de France. Plusieurs de ses bouquets ont été reproduits par les Manufactures des Tapisseries d’Aubusson. Son travail, régulièrement publié dans des revues artistiques, figure aujourd’hui dans des collections privées à travers le monde.

>> En partenariat avec Ap2A www.ap2a.org

DU SAMEDI 4 AU VENDREDI 31 JUILLET

Ouverture du mercredi au dimanche

14H30 À 18H30

Chapelle Saint-Marc de Kervalet

DÉMONSTRATION EN PUBLIC

DIMANCHE 5 JUILLET 17h

Espace Petit Bois

Venez assister en direct à la création d’une œuvre, commentée par l’artiste qui répondra à toutes vos questions. .

chapelle Saint-Marc de Kervalet Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 37 12 infos@ap2a.org

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L’événement Exposition Chris, maitre pastelliste Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44