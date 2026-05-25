Exposition Chris, maitre pastelliste Batz-sur-Mer
Exposition Chris, maitre pastelliste Batz-sur-Mer samedi 4 juillet 2026.
Batz-sur-Mer
Exposition Chris, maitre pastelliste
chapelle Saint-Marc de Kervalet Batz-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:30:00
fin : 2026-07-08 18:30:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-05 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31
EXPOSITION CHRIS, MAÎTRE PASTELLISTE
Professionnel depuis 1990, il pratique d’abord la peinture à l’huile
avant qu’une rencontre décisive avec Jean-Pierre Mérat, Maître Pastelliste et président de la Société des Pastellistes de France, ne l’oriente durablement vers la technique du pastel. Reconnu par ses pairs, il est nommé à son tour Maître Pastelliste et devient commissaire des Salons de la Société des Pastellistes de France. Spécialiste des fleurs, des natures mortes et des marines, il transmet également son savoir au sein des écoles des Pastellistes de France. Plusieurs de ses bouquets ont été reproduits par les Manufactures des Tapisseries d’Aubusson. Son travail, régulièrement publié dans des revues artistiques, figure aujourd’hui dans des collections privées à travers le monde.
>> En partenariat avec Ap2A www.ap2a.org
DU SAMEDI 4 AU VENDREDI 31 JUILLET
Ouverture du mercredi au dimanche
14H30 À 18H30
Chapelle Saint-Marc de Kervalet
DÉMONSTRATION EN PUBLIC
DIMANCHE 5 JUILLET 17h
Espace Petit Bois
Venez assister en direct à la création d’une œuvre, commentée par l’artiste qui répondra à toutes vos questions. .
chapelle Saint-Marc de Kervalet Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 37 12 infos@ap2a.org
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L’événement Exposition Chris, maitre pastelliste Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44
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