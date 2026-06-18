Marins d’eau douce Batz-sur-Mer
Marins d’eau douce Batz-sur-Mer vendredi 31 juillet 2026.
Batz-sur-Mer
Marins d’eau douce
Parc du Petit Bois Batz-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 09:00:00
fin : 2026-07-31 12:30:00
Date(s) :
2026-07-31
Viens faire voguer ton embarcation sur le bassin du Petit Bois.
Qu’ils soient à voile, en métal ou en bois, les marins d’eau douce pourront faire défiler leurs petits navires.
Entre 9h et 11h30, vous pourrez créer et décorer votre bateau lors d’un atelier.
A 11h30, le jury élira le bateau le plus original. Des lots sont à gagner !
Tu peux emmener tes propres matériaux recyclés (bouteilles, carton, boite à oeuf, bouchons de liège, papier, pailles, tissu, pot de yaourt, bouchon plastique, etc.).
Inscription obligatoire auprès de l’Office de tourisme. .
Parc du Petit Bois Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 92 36 office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr
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L’événement Marins d’eau douce Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44
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