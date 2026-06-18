Batz-sur-Mer

Marins d’eau douce

Parc du Petit Bois Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 09:00:00

fin : 2026-07-31 12:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Viens faire voguer ton embarcation sur le bassin du Petit Bois.

Qu’ils soient à voile, en métal ou en bois, les marins d’eau douce pourront faire défiler leurs petits navires.

Entre 9h et 11h30, vous pourrez créer et décorer votre bateau lors d’un atelier.

A 11h30, le jury élira le bateau le plus original. Des lots sont à gagner !

Tu peux emmener tes propres matériaux recyclés (bouteilles, carton, boite à oeuf, bouchons de liège, papier, pailles, tissu, pot de yaourt, bouchon plastique, etc.).

Inscription obligatoire auprès de l’Office de tourisme. .

Parc du Petit Bois Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 92 36 office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Marins d’eau douce Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44