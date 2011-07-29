Batz-sur-Mer

Spectacle SOS Dragons Norkito

Parc Vaucourt Singer Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 11:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Spectacle SOS Dragons Norkito

Mercredi 29 juillet à 11h

Parc Vaucourt Singer accès par la rue du Prieuré

Qui a dit que les dragons n’existent pas ? Certainement pas la brigade Norkito ces cinq -plus ou moins- courageux artistes se proclament experts dans l’art qui consiste à zigouiller les dragons ! Armés de leur inconscience et aussi de leurs instruments de musique, ils sauront nous défendre et nous sauver si, d’aventure, un dragon avait

l’outrecuidance de venir nous chatouiller les oreilles. Pour cela, ils convoquent les musiques les plus magiques et nous concoctent les danses les plus savantes. Prêts à tout et parfois n’importe quoi, il se peut même qu’ils finissent par enflammer le dance-floor en faisant danser petits et grands !

Spectacle musical à partir de 3 ans.

Gratuit.

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Parc Vaucourt Singer Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 92 36 office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr

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L’événement Spectacle SOS Dragons Norkito Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44